Sony aumenta os preços do seu PlayStation 5 devido à inflação

O grupo japonês Sony anunciou nesta quinta-feira (25) que seu popular console PlayStation 5 (PS5) será vendido mais caro na maioria dos mercados devido à inflação e aos efeitos cambiais adversos. O preço do PS5 na Europa vai subir 10%, para 549,99 euros, para o console com leitor de discos, e 12,5%, 449,99 euros, para a sua versão digital, segundo um comunicado publicado no blog oficial da PlayStation.

Os preços também aumentam "com efeito imediato" no Reino Unido, China, Austrália, México e Canadá, enquanto no Japão não subirão até 15 de setembro. As regiões da Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África também serão afetadas. A Sony atribuiu os aumentos a "altas taxas globais de inflação e tendências cambiais adversas".

"Dadas essas condições econômicas desafiadoras, (Sony) tomou a difícil decisão de aumentar o preço de venda recomendado do PS5 em certos mercados", disse Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment, em comunicado. Ele não detalhou o motivo pelo qual a Sony não incluiu os Estados Unidos nos aumentos, apesar de a maior economia do mundo também enfrentar forte inflação.

Ryan lembrou que a prioridade da Sony continua sendo melhorar a produção de seus consoles PS5, que sofre com interrupções contínuas na cadeia de suprimentos que muitas vezes dificultam o acesso dos consumidores a esses produtos.