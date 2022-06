South Summit Brazil é confirmado para março de 2023 em Porto Alegre

publicidade

O South Summit Brazil 2023 está programado para os dias 28, 29 e 30 de março em Porto Alegre, no Cais Mauá, mesmo local que recebeu a primeira edição em maio deste ano. A confirmação foi dada pelo vice-prefeito Ricardo Gomes nesta quinta-feira, 9, durante a South Summit, que ocorre em Madrid, na Espanha.

“O South Summit estava por todos os lados, demonstrando que o impacto dessa iniciativa transbordou o ambiente de negócios”, afirma Gomes, ao falar sobre realização da feira de inovação em Porto Alegre.

Segundo o vice-prefeito, a próxima edição será ainda melhor e mais inclusiva. “Para 2023, nosso desafio é levar este espírito para as zonas mais vulneráveis da Capital, mostrando para toda a população que a inovação pode modificar a realidade e é algo no qual vale a pena apostar, impactando especialmente as nossas crianças”, projeta.

"Há muito interesse do empresário europeu nas nossas startups. Construir este canal e fazer com que inovações da América Latina acessem o mercado europeu também é desafio para o South Summit Brazil 2023", salienta o secretário-adjunto de Inovação, Alexandre Borck.