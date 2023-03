South Summit Brazil começa com expectativa por negócios e debates sobre inovação em Porto Alegre

publicidade

O centro mundial da inovação será Porto Alegre a partir desta quarta-feira. Com o tema "Shape the Future", a South Summit Brazil retorna à Capital para sua segunda edição. De 29 a 31 de março, o Cais Mauá irá receber um dos maiores eventos de empreendedorismo global na expectativa por negócios e avanços nos diversos contextos da sociedade.

Conforme a organização, em 2023, o foco será desenvolver soluções e trocas inclusivas, sustentáveis e diversas que mostrem um compromisso com impacto que geram. Após o sucesso de 2022, a feira será mais robusta com 22 mil metros quadrados, oito palcos e programações simultâneas abordando os mais diversos assuntos relacionados ao business.

Ao todo serão 900 palestrantes de todo o mundo abordando temas como Fintechs; Agritechs; Saúde; Varejo; Sociedade; Inovação e Ecossistema e Sustentabilidade. O Esporte também ganha espaço com painéis tratando novos modelos de gestão nos clubes. O público estimado é de 20 mil pessoas, durante os três dias na Capital.

Novidades para 2023

Inédita, a Inovation Street chega para dar vida ao Muro da Mauá, trajeto percorrido por todos participantes do evento em um dos principais pontos turísticos da cidade. Nela, também estão os dois novos palcos: o Cultural Stage e o Workshop Stage.

Entre as atrações mais esperadas, a Competição de Startups soma mais de 2 mil inscrições, o dobro da edição passada. No final, cinco startups sairão vencedoras, nas categorias Destaque, Mais Sustentável, Mais Escalável, Mais Inovadora e Melhor Time.

Além das atividades no Cais Mauá, a South Summit Brazil 2023 vai se estender para o 4° Distrito de Porto Alegre com atrações do chamado Night Summit. Passando pelos principais pontos culturais de Porto Alegre, uma Noite dos Museus especial está sendo preparada para a segunda noite.

O planejamento e operação do evento são guiados pelo Pacto Global, da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa em âmbito mundial, do qual o South Summit é membro. Criado há 10 anos, o evento é líder no ecossistema de inovação e empreendedorismo global. No Brasil, é uma correalização do Governo do Estado do RS, e deve ocorrer na capital gaúcha até 2027.

Abertura

Para dar a largada na programação oficial, na manhã desta quarta-feira haverá um momento informal de boas-vindas, com a participação do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. A cerimônia oficial de abertura ocorre à noite, com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do ministro chefe da Secom, Paulo Pimenta, do presidente do South Summit Brazil e da 4all, José Renato Hopf, a fundadora do evento na Espanha, Maria Benjumea, e o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.

