South Summit dá boas-vindas a visitantes e extravasa entusiasmo com 2ª edição em Porto Alegre

A South Summit Brazil 2023 está de portas abertas ao público e não esconde o entusiasmo em estar pela segunda vez em Porto Alegre. Na primeira atividade oficial da extensa grade de programação dos três dias de evento, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, organizadores, patrocinadores e representantes dos governos municipal e estadual expressaram o otimismo com a largada da agenda de palestras, reuniões e competições

María Benjumea, espanhola e idealizadora da South Summit deu as boas vindas ao público e agradeceu o empenho dos organizadores locais em trazer a edição para Porto Alegre. "Só tenho a agradecer pela sinergia e confiança", resumiu. Em uma arena lotada, com capacidade para 1,4 mil pessoas, o barulho do Cais Mauá gerou um momento de descontração, quando uma embarcação que passava em frente buzinou e o som foi confundido com uma possível interferência nos microfones. "É só o nosso Guaíba", brincou José Renato Hopf, presidente da South Summit Brazil, ao explicar a situação aos turistas e visitantes de primeira viagem a Porto Alegre.

Irany Sant'anna, presidente do Banrisul, definiu a presença do banco no evento como mais do que uma estratégia, mas a própria síntese da empresa. "Está no nosso DNA. O Bansirul nasceu para conectar pessoas", definiu.

Para André Godoy, do Sebrae, estar na South Summiut é uma consequência natural. "Estamos com uma operação cinco vezes maior do que no ano passado. Não estamos apenas como apoiador, estamos ajudando a construir a South Summit e colocar o Rio Grande do Sul no mapa mundial da inovação".

Na mesma linha seguiu o CEO da Gerdau, Gustavo Cunha. "Porto Alegre é nossa casa. É onde nossa história começou há 121 anos. Espero que, após o evento, a gente possa executar os planos que aqui fazemos."

Representando os governos locais, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e o vice-governador, Gabriel Souza, deram às boas-vindas aos visitantes e empresário. "A inovação não foi inventada em Porto Alegre, ela é nômade. Vai atrás de pessoas, de ideias e de lugares onde a conexão pode ocorrer. Então sim, nesta semana Porto Alegre é a casa da inovação no mundo", definiu Ricardo Gomes.

Já o vice-governador avaliou que o evento já é um sucesso muito antes de começar. ˜Somos a maior edição da South Summit realizada fora da Europa", comemorou Gabriel, ao convidar os visitantes a entenderem a estadia no Rio Grande do Sul.

Dirigível sobrevoa o Cais Mauá, no início do South Summith 2023, nesta quarta-feira (29).



Abertura dos portões do South Summith 2023, no Cais Mauá, Porto Alegre



