Startup Airway Shield vence categoria Destaque de concurso no South Summit

publicidade

A startup espanhola Airway Shield foi a vencedora na categoria Destaque da Startup Competition do South Summit, como anunciado nesta sexta-feira no encerramento do evento, que ocorreu no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Este é o segundo ano que o Brasil é palco da competição, que teve origem na Espanha, há 10 anos. Entre as 2020 startups que participaram, de 86 países, outras quatro também foram reconhecidas, além da Airway Shield, em suas respectivas categorias: Incentiv em Mais Sustentável, Alana AI em Mais Escalável, Bonkuish em Mais Inovadora e Trashin em Melhor Time.

“De todas as inscritas nós selecionamos as 50 melhores, que foram convidadas para vir a Porto Alegre e, aqui, fizemos um processo presencial em que todas elas apresentaram os projetos para uma banca avaliadora formada por fundos, investidores e lideranças”, explica o CEO do South Summit, Thiago Ribeiro. “Ganhar esta competição foi incrível, viemos ao Brasil porque queremos expandir, estamos no começo da nossa escalada para sermos uma empresa de nível global”, diz Julio Alonso, CEO da startup.

“Adoramos o evento, achamos que a organização e tudo tem sido incrível e perfeito e a competição também, o nível estava impressionante, isso nos faz ainda mais orgulhosos em sermos os vencedores”, completa. Criada em 2020, durante a pandemia, a startup fabrica um equipamento médico que facilita e torna mais seguro o processo de intubação de pacientes, diminuindo risco de infecções e de danos para os dentes e mucosas do paciente.

Veja Também

Os principais aspectos analisados em cada uma das concorrentes foram a capacidade delas de inovar em seus respectivos segmentos, seja em produto ou em modelo de negócio; o potencial de crescimento da startup; o histórico e habilidades do time; e seus números, como a movimentação financeira e quantidade de clientes. “Estes são alguns dos quesitos que levamos em consideração para uma avaliação de startups para uma competição e inclusive para investimentos”, diz Mateus de Abreu, um dos avaliadores da competição e diretor de Negócios e Estratégias Digitais da Randon Ventures.

O concurso não tem uma premiação específica, mas é uma oportunidade para que as empresas ganhem visibilidade. “Temos vários exemplos de resultados”, diz Ribeiro. Segundo ele, um dos casos de sucesso é o da ganhadora da edição de 2022 do concurso, a fintech Yours Bank, de Santa Rosa, que menos de 70 dias após o evento fechou um acordo com o Banco do Brasil e recebeu um aporte financeiro de R$ 1 milhão.