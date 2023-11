Telefonia móvel tem cobertura de 94% no RS, aponta IBGE

publicidade

A cobertura de telefonia móvel no Rio Grande do Sul abrange 94,4% dos domicílios. O Estado tem cobertura acima da média nacional (92%) e a quinta maior do país. O Distrito Federal lidera o ranking, com cobertura de 98,7%.

Os dados são da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação 2022, divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

A pesquisa investiga o acesso à Internet e à televisão nos domicílios brasileiros e o acesso à Internet e a posse de telefone celular pelas pessoas com 10 anos ou mais de idade do país.

Confira a lista completa:

Distrito Federal: 98,7%

São Paulo: 96,1%

Rio de Janeiro: 95%

Mato Grosso do Sul: 95%

Rio Grande do Sul: 94,4%

Goiás: 94,3%

Santa Catarina: 94,1%

Minas Gerais: 93,9%

Espírito Santo: 93,8%

Paraná : 93,6%

Sergipe: 92,7%

Amapá : 92,5%

Brasil: 92%

Tocantins: 91%

Rio Grande do Norte: 90,3%

Paraíba: 90,1%

Mato Grosso: 89,3%

Alagoas: 88,1%

Roraima: 87,9%

Rondônia: 87,3%

Pernambuco: 86,9%

Acre: 86,5%

Amazonas: 86,4%

Bahia: 85,6%

Pará: 84,7%

Ceará: 84,7%

Piauí: 83,5%

Maranhão: 81,8%

Essa edição da pesquisa traz, pela primeira vez, informações sobre a existência nos domicílios de dispositivos inteligentes, que podem ser comandados via Internet, como câmeras, caixas de som, lâmpadas, ar-condicionado, geladeiras, entre outros. A pesquisa investigou ainda o acesso ao serviço pago de streaming de vídeo.