Terceira missão tripulada da SpaceX decola para a Estação Espacial Internacional

A SpaceX enviou quatro astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS) nesta sexta-feira, na terceira missão deste tipo do grupo desde que os Estados Unidos retomaram voos tripulados ao espaço. "A cápsula Endeavour [Crew Dragon] decola novamente: quatro astrounautas da Crew-2, de três países, estão a caminho da única e incomparável Estação Espacial Internacional", declarou um operador de megafone quando o foguete Falcon 9 decolou às 5h49min locais (06h49min de Brasília) da plataforma 39A do Kennedy Space Center, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos.

O astronauta francês Thomas Pesquet se tornou o primeiro europeu a voar em uma cápsula do SpaceX Crew Dragon e é acompanhado pelos americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur e pela japonesa Akihiko Hoshide.

"Nossos amigos do @Space_Station estão esperando por nós e não queremos nos atrasar. Eles até montaram meu quarto e literalmente fizeram minha cama. Que ótimos anfitriões!" Pesquet tuitou antes da decolagem.

A "cama" adicional é necessária para acomodar um número excepcionalmente grande de pessoas a bordo da ISS. São 11 ao todo, já que a equipe da Crew-2 viverá por alguns dias com os astronautas da Crew-1, além de três cosmonautas russos. É a terceira vez que a SpaceX envia humanos para a ISS como parte de um contrato multimilionário com a NASA.

A primeira missão, um vôo de teste chamado Demo-2, ocorreu no ano passado e pôs fim a nove anos de dependência dos Estados Unidos dos foguetes russos para viagens à ISS após o fim do programa do ônibus espacial.

"É sempre mais fácil na terceira vez que você faz isso", disse Daniel Forrestel, gerente de integração de lançamento da NASA. "Eu nunca gostaria de descrever o vôo espacial como 'rotina', mas 'mais familiar' é uma boa maneira de colocá-lo", acrescentou.

A missão Crew-2 reaproveita a cápsula Demo-2 e o propulsor Falcon 9 previamente implantado para a missão Demo-1 não tripulada, um fato que cumpre um dos principais objetivos da NASA em sua parceria com a indústria privada: a economia de custos.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u