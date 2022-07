Tesla sob suspeita na Alemanha pela proteção de dados

publicidade

Uma associação alemã de consumidores acusou a fabricante americana Tesla de falhas em relação à privacidade de dados de seus veículos elétricos, além de afirmações enganosas sobre a redução de emissões de CO2. A federação de organizações de consumidores VZBV, uma das mais importantes da Alemanha, anunciou nesta terça-feira (19) que iniciou "uma ação judicial contra a Tesla no tribunal de Berlim". Em comunicado, a associação alerta para as câmeras dos carros elétricos de Elon Musk.

Os clientes da Tesla afirmam não saber que as informações sobre o uso do modo sentinela - pelo qual as câmeras monitoram os arredores do carro - violam as leis europeias de privacidade de dados, explicou o VZBV. Nos novos modelos da fabricante, as câmeras registram o que acontece dentro, mas também fora, permitindo que o veículo seja rastreado quando está parado.

Os usuários desta função "devem obter o consentimento dos transeuntes próximos ao carro para o processamento de seus dados pessoais", disse Heiko Dünkel, advogado da VZBV. Portanto, é "praticamente impossível" cumprir as normas de proteção de dados ao usar esta função, acrescentou Dünkel, que alertou que os motoristas "correm o risco de receber multas".

De acordo com a VZBV, a Tesla também engana seus clientes com anúncios divulgando os benefícios climáticos de comprar seus carros. A venda de "créditos de emissões" da montadora americana para empresas concorrentes significava que outras montadoras poderiam "emitir mais", o que não ficou claro para os compradores, segundo a associação de consumidores.

A Tesla abriu este ano sua primeira fábrica na Europa, nos arredores de Berlim. A fabricante pretende produzir cerca de 500 mil veículos por ano na capital alemã.

Veja Também