Tiktok amplia conteúdos “virais” e livros impulsionam vendas pela plataforma

Se em seus primeiros anos, o TikTok era conhecido por uma plataforma de "dancinhas" e truques de cotidiano. Hoje, a rede social ampliou seus conteúdos e quem navega por ela encontra cada vez mais outros tipos de "virais". Entraram nesta levada segmentos culturais, como os livros, que passaram a impulsionar suas vendas com a ajuda da mídia social e dos Booktokers.

"O Tiktok tem essa linguagem jovial e por ter vídeos curtos isso facilita o alcance sendo mais dissipado entre os jovens", explica a professora da PUCRS e consultora em mídias digitais, Karen Sica. De acordo com ela, esses produtores de conteúdo utilizam a plataforma para resumir livros e recomendar histórias.

No começo deste ano, livros publicados antigamente foram a prova da capacidade do TikTok de disseminar conteúdos culturais. Com diversos vídeos exaltando sua história misteriosa e peculiar, o antigo "A Mandíbula de Caim", que teve sua primeira edição publicada há 89 anos, na Inglaterra, esgotou na Amazon e nas livrarias nos Estados Unidos.

O enredo da obra consiste em um romance onde é necessário solucionar mistérios de um assassinato, havendo milhões de combinações e apenas uma única resposta para os casos. Para decifrar, você precisa destacar as páginas e colocá-las na sequência correta.

'Impresso se conectando com o digital'

Somente no Brasil, a hashtag usada para identificar conteúdos do livro do autor Edward Powys Mathers ultrapassou as 11 milhões de citações. Em solo norte-americano, o número chega a 99 milhões. Na maioria das publicações, são usuários compartilhando suas experiências na "luta" para solucionar os enigmas.

Karen explica que esse "boom" de conteúdos culturais pode ser o começo de novos formatos na ferramenta. Conforme ela, no cenário de hoje é possível perceber o impresso se expandindo e se conectando com o digital. "A gente percebe que há outro tipo de criação de conteúdo, além de dancinhas. É possível ver essas novas possibilidades que estão sendo criadas e existe um público que consome esse tipo de conteúdo", reiterou.

Na avaliação da professora, o potencial precisa ser explorado de maneira completa, chamando atenção de quem busca esse tipo de tema. "É preciso fazer com que o conteúdo seja realmente atrativo, se ela conseguir contar a história de um livro ou gerar curiosidade nas pessoas através dessa linguagem bem Tik Tok de ser, elas vão conseguir ter mais visibilidade e, claro, vão faturar mais", pontuou.

Romance viraliza após desabafo da filha do autor

Outro livro que se tornou sucesso de vendas tardiamente depois de um vídeo no Tiktok foi o romance "Stone Maidens", de 2012. A filha do escritor Lloyd Devereux Richards postou um vídeo em que exaltava o trabalho do pai em ter escrito a obra.

"Meu pai escreveu um livro por 14 anos. Ele trabalhava em tempo integral e seus filhos eram sua prioridade absoluta, mas sempre encontrava tempo para seu livro. Fiquei muito feliz, mesmo que as vendas não estivessem indo bem. Eu realmente gostaria que as pessoas o comprassem. Ele nem sabe o que é TikTok", diz no vídeo. O livro liderou na categoria romance policial e chegou ao top 10 mais vendidos na Amazon.

Karen vê nestes exemplos a prova de que a maneira que o livro é apresentado na plataforma faz maior diferença do que o ano em que foi publicada. “Independente se o livro é novo. O que importa é a forma que ele consegue criar conteúdo de uma maneira mais despojada e mais descontraída mostrando”.

