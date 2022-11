A rede social TikTok enfrenta forte instabilidade na tarde desta sexta-feira (04). Segundo o site Downdector, que monitora a estabilidade de diversos serviços online, o problema se intensificou por volta das 14h25, horário de Brasília.

A instabilidade atinge o site da plataforma, a conexão com servidores e o funcionamento dos aplicativos. A rede social ainda não reconheceu oficialmente o problema, e nem divulgou um possível motivo para o problema.

No Twitter, a queda da rede social se tornou meme entre vários usuários, que precisaram recorrer a outra rede social após não conseguir assistir aos vídeos curtos da plataforma.

"todos nós vindo ao twitter sempre que o tiktok está fora do ar", diz o tuíte acima. A mensagem é praticamente a mesma do meme abaixo.

all of us coming to twitter anytime tiktok is down #tiktokdown pic.twitter.com/DXyh15Ur8F