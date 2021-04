TikTok escolhe como CEO um executivo da ByteDance

publicidade

A famosa rede social de vídeos curtos TikTok escolheu seu novo CEO nesta sexta-feira, que manterá suas responsabilidades na matriz chinesa ByteDance. Um comunicado informou que Shouzi Chew, diretor financeiro da ByteDance, será o novo CEO da TikTok.

O anúncio foi visto como uma "reorganização estratégica para otimizar as equipes globais da TikTok e apoiar o crescimento sem precedentes da empresa". "Shou trará consigo seu profundo conhecimento da empresa e da indústria. Ele liderou uma equipe que estava entre nossos primeiros investidores e trabalhou no setor de tecnologia por uma década", anunciou Yiming Zhang, fundador e CEO da ByteDance.

A decisão foi tomada após uma tentativa do governo do ex-presidente Donald Trump de proibir a rede social TikTok nos Estados Unidos ou forçar sua venda para uma empresa americana. Para o governo do magnata republicano, a TikTok poderia colocar a segurança nacional em risco. Ao menos um relatório indicava que o atual governo de Joe Biden desistiu da iniciativa de Trump, que pretendia vender o TikTok para a gigante de tecnologia americana Oracle e a poderosa rede comercial Walmart.

Estima-se que essa rede social, muito usada pelos mais jovens, tenha um bilhão de usuários em todo o mundo, incluindo mais de 100 milhões somente nos Estados Unidos.

