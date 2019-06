Tinder deverá compartilhar dados de usuários na Rússia

publicidade

O Serviço Federal Russo de supervisão das comunicações, Roskomnadzor, anunciou nesta segunda-feira que o aplicativo de encontros Tinder terá de compartilhar a partir de agora os dados de seus usuários com os serviços de segurança russos, incluindo o FSB. A Roskomnadzor possui uma lista de serviços online ativos no país que devem fornecer os dados de seus usuários para as autoridades, no caso de solicitação neste sentido. O Tinder "foi adicionado a esta lista depois de ter transmitido as informações necessárias, a pedido da Roskomnadzor", tuitou a agência de telecomunicações russa.

A lista foi estabelecida em colaboração com os serviços de segurança conforme uma legislação que entrou em vigor em 2016 e exige que as empresas de mídia social que armazenem dados em servidores localizados na Rússia forneçam as informações às autoridades sob demanda. De acordo com a normativa, o Roskomnadzor será capaz de negar o acesso da rede ao tráfego da Internet se eles não cumprirem os requisitos do departamento ou oficiais de segurança.

Os serviços incluídos no rol são obrigados a compartilhar as chaves de criptografia com as autoridades e manter os dados de seus usuários por seis meses. Atualmente, esta lista é composta por cerca de 175 empresas, incluindo a rede social russa Vkontakte e o maior aplicativo de namoro do país, o Badoo.

A Rússia emitiu em 2018 uma ordem para proibir o aplicativo de mensagens Telegram depois que ele se recusou a fornecer os dados dos usuários. No verão do mesmo ano, o serviço concordou em transferir informações sobre terroristas para serviços especiais com base em uma decisão judicial.