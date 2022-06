Três em cada quatro brasileiros acessam a internet todos os dias ou quase diariamente, diz pesquisa

publicidade

O Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) divulgou nesta terça-feira a pesquisa TIC Domicílios 2021. O estudo afirma que três em cada quatro brasileiros usam a internet todo dia ou quase que diariamente.

A pesquisa, que ouviu 21.011 pessoas com 10 anos ou mais, estima que 138,8 milhões de brasileiros acessam com grande frequência a web, enquanto outros 9,6 milhões têm um tempo de uso mais espaçado.

Em contrapartida, 35,5 milhões de pessoas que fazem parte do público alvo da pesquisa não usam a internet. Dentre as classes, as que têm mais respondentes que disseram não utilizar a rede mundial de computadores são as D e E.

Entre as atividades na internet, 93% dos participantes da pesquisa disseram que usam a web para enviar mensagens, outros 82% para chamadas de vídeo, 81% para acessar redes sociais, 73% para assistir à vídeos e ouvir músicas, 54% para ler jornais, revistas ou notícias, 50% para acompanhar transmissões ao vivo e 50% para buscar informações sobre saúde.

O maior aumento em relação à pesquisa anterior da Cetic.br foi o uso da internet para transações financeiras. Nessa situação, 46% dos ouvidos afirmam utilizar a web para movimentações em contas bancárias ou pagamentos, um crescimento de 13%.