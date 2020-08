Trump fixa 15 de setembro como "deadline" para venda do TikTok a empresa americana

publicidade

O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok, de propriedade chinesa, estará "fora de operação" nos Estados Unidos se não for vendido a uma empresa americana até 15 de setembro. "Marquei uma data por volta de 15 de setembro, quando a empresa estará fora de operação nos Estados Unidos", disse a repórteres. "Ele será encerrado em 15 de setembro, a menos que a Microsoft ou alguém mais possa comprá-lo e concluir um acordo", acrescentou.

A Microsoft informou no domingo que continuará as negociações para comprar a parte americana do TikTok, que estima ter um bilhão de usuários em todo o mundo. A gigante tecnológica de Seattle disse que seu objetivo é concluir as discussões "o mais tardar em 15 de setembro".

O fundador da ByteDance (matriz do TikTok) afirmou nesta segunda-feira que suas equipes estão trabalhando duro para conseguir "a melhor saída possível" para esta crise. "No ambiente atual, enfrentamos a possibilidade real de uma venda forçada dos negócios do TikTok nos EUA (...) ou uma ordem executiva que proíba o aplicativo", escreveu Zhang Yiming em uma mensagem a toda a equipe da empresa, segundo a agência de notícias de tecnologia Pandaily.

"Enquanto enfrentamos complexidades crescentes em todo o panorama geopolítico e uma pressão externa significativa, nossas equipes estão trabalhando 24 horas por dia e renunciando seus finais de semana nas últimas semanas para garantir a melhor saída possível", afirmou. "Não pode ser controlado, por razões de segurança, pela China. Muito importante, muito invasivo", disse o presidente americano sobre o aplicativo, em aprovação às negociações da Microsoft.

Geopolítica e segurança

O TikTok, usado especialmente pelos jovens que criam, compartilham e assistem a vídeos curtos na plataforma, se tornou o alvo mais recente na guerra comercial entre China e Estados Unidos. O governo de Trump afirma que a empresa é uma ameaça à segurança nacional. Já o TikTok sempre negou firmemente as acusações de que compartilha dados dos usuários com o governo chinês. "Sempre nos preocupamos em garantir a segurança de dados, assim como a neutralidade do aplicativo e sua transparência", disse Yiming a funcionários no comunicado interno aos funcionários.

De acordo com o jornal britânico The Sun informou nesta segunda-feira, a ByteDance estaria planejando realocar as operações globais do TikTok para o Reino Unido, como uma alternativa. Também nesta segunda, o Ministério das Relações Exteriores chinês criticou a pressão feita pelos Estados Unidos, classificando Washington como hipócrita por solicitar a venda do TikTok.

"Os EUA estão usando de forma abusiva o conceito de segurança nacional e, sem apresentar nenhuma evidência, estão fazendo presunções de culpa e ameaças a empresas importantes", informou o porta-voz Wang Wenbin. "Isso vai contra o princípio da economia de mercado e mostra a hipocrisia e padrões dúbios típicos dos Estados Unidos em defesa da justiça e liberdade", acrescentou a pasta.

Nesta segunda, o senador democrata Chuck Schumer mostrou apoio à compra das operações do TikTok por uma empresa americana. "Uma empresa americana deveria comprar o TikTok para que todos pudessem continuar usando-o e para que os dados estejam seguros", escreveu Schumer em seu Twitter.

A US company should buy TikTok so everyone can keep using it and your data is safe.



This is about privacy. With TikTok in China, it’s subject to Chinese Communist Party laws that may require handing over data to their government.



A safe way must be found for TikTok to continue. — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 3, 2020

Na Casa Branca, Trump afirmou nesta segunda-feira que teria preferência de que uma empresa "muito americana" comprasse todas as operações do TikTok.

Na semana passada, o presidente americano havia informado que proibiria o aplicativo no país, o que causou grande preocupação entre os usuários, principalmente os criadores de conteúdo que ganham dinheiro na plataforma. Muitos divulgaram links de suas contas do Instagram e YouTube para evitar perder seguidores caso o TikTok seja de fato bloqueado.