Turistas da SpaceX falaram com Tom Cruise no espaço

Os turistas espaciais que atualmente orbitam a Terra a bordo de uma nave da SpaceX conversaram com o famoso ator Tom Cruise, anunciou a missão em sua conta do Twitter nesta sexta-feira (17). "Rook, Nova, Hanks e Leo falaram hoje com Tom Cruise", tuitou a conta oficial da missão Inspiration4, usando os apelidos dos quatro tripulantes civis da nave da SpaceX. "Compartilharam sua experiência no espaço", acrescenta o tuíte. "Maverick, você pode estar ao nosso lado quando quiser".

Maverick é o nome do piloto de elite que Tom Cruise interpretou no filme "Top Gun". No ano passado, Jim Bridenstine - o ex-administrador da NASA sob o governo do então presidente Donald Trump - anunciou um projeto de filme protagonizado por Tom Cruise a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). No entanto, até o momento não foram divulgados detalhes do projeto, que deve ser feito em cooperação com a SpaceX.

Rook, Nova, Hanks, and Leo spoke to @TomCruise sharing their experience from space. Maverick, you can be our wingman anytime. pic.twitter.com/5YTfyRZhrd — Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

Os quatro passageiros da Inspiration4 - o bilionário Jared Isaacman e outros três americanos - decolaram na quarta-feira à noite em Cabo Canaveral, na Flórida. Atualmente estão orbitando a Terra para além da ISS e a missão está programada para durar três dias no total.

