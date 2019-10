Twitter anuncia que deixará de aceitar propaganda política em todo mundo

O Twitter anunciou, nesta quarta-feira, que não vai mais aceitar propaganda política em sua plataforma em nível global, em resposta às crescentes críticas sobre a disseminação de fake news por parte dos políticos nas redes sociais. Em um tuíte, o CEO Jack Dorsey disse que a companhia tomou esta decisão para evitar potenciais problemas derivados de mensagens automáticas, fake news e deepfakes - uma técnica de Inteligência Artificial que permite editar vídeos falsos de pessoas aparentemente reais.

"Nós acreditamos que o alcance das mensagens políticas deveriam ser conquistados e não comprados", escreveu Dorsey.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵