Twitter anuncia que vai tirar o selo azul de contas verificadas antes da compra de Elon Musk

O Twitter anunciou que vai começar a desativar o selo azul de contas que foram verificadas antes da compra da empresa pelo bilionário Elon Musk. A retirada está programada para começar no dia 1º de abril, e os que possuem o selo hoje (sejam personalidades ou empresas) começaram a receber mensagens com a opção de pagar o Twitter Blue, o plano de assinaturas pagas da plataforma.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp



Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…