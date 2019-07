Twitter apresenta crescimento acima do esperado no segundo trimestre, diz rede social

publicidade

O Twitter informou nesta sexta-feira que tanto os lucros quanto o número de usuários cresceram mais do que o esperado pelos analistas no segundo trimestre do ano, o que impulsionou o valor das ações da empresa. O serviço afirmou ter tido um lucro de 1,1 bilhão de dólares, 100 milhões a mais do que no segundo trimestre do ano anterior.

• Comitê discute propostas sobre uso da web nas eleições de 2020

Com a nova maneira de contabilizar seus usuários, monitorando aqueles que estão ativos diariamente, a rede social registrou 139 milhões, 17 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado e 4 milhões a mais que o esperado pelos analistas. As ações do Twitter subiram 4,9% após a divulgação da notícia. Os resultados mostram que a rede social continua produtiva e tem a capacidade de aumentar o número de usuários, apesar de sua campanha agressiva para eliminar contas falsas e reduzir o conteúdo abusivo.