Twitter apresenta falha com "limite diário de postagens" para diversos usuários

O Twitter apresentava problemas, no fim da tarde desta quarta-feira. Diversos usuários manifestavam insatisfação com a impossibilidade de postar na ferramenta e ainda de mandar mensagens diretas.

Ao tentar escrever novas postagens, o Twitter acusava erro de "limite diário de tuites atingido", mesmo em contas criadas recentemente e com zero publicações. Algumas contas conseguiram tuitar através de ferramentas para programar as postagens para horário posterior.

Ainda não havia manifestação oficial do Twitter às 19h30min sobre a falha.