Twitter confirma que recebeu oferta de aquisição de Elon Musk

O Twitter confirmou que recebeu uma oferta de compra não solicitada de Elon Musk, o bilionário fundador e CEO da Tesla, no valor de US$ 54,20 por ação. "O conselho de diretores do Twitter vai examinar a proposta cuidadosamente para determinar a forma de agir que ele acredita melhor atender aos interesse da companhia e de todos os acionistas do Twitter", disse a operadora de rede social.

Musk, que recentemente comprou uma fatia de 9% no Twitter, revelou em comunicado nesta quinta-feira, 14, que ofereceu comprar o restante da empresa, descrevendo a proposta como "sua melhor e última oferta" Às 9h23min (de Brasília), a ação do Twitter saltava 6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Em carta, o bilionário disse que a oferta é a "melhor e última" e que, se não for aceita, ele deve "reconsiderar sua posição como acionista". Musk informou ainda que o valor proposto representa um prêmio de 54% ante o fechamento do dia anterior ao que o bilionário começou a investir na empresa, e de 38% ante a cotação da véspera do anúncio dos investimentos.

O empresário ressaltou que decidiu investir no Twitter por acreditar no potencial da plataforma como um veículo de liberdade de expressão, mas que concluiu que a companhia não pode prosperar na estrutura atual. "O Twitter precisa ser transformado como uma empresa privada", destacou.