O Twitter deixará de ser listado na Bolsa de Valores de Nova York em 8 de novembro, de acordo com uma notificação enviada nesta sexta-feira ao regulador do mercado de ações. As ações da rede social vão sair do mercado após sua venda ao bilionário Elon Musk ter sido fechada nesta quinta-feira, encerrando uma saga que já dura meses.

Desde o início, Musk deixou claro sua intenção de transformar o Twitter em uma empresa privada, que, diferentemente das empresas listadas, tem menos obrigações de fornecer informações sobre seus movimentos e seu desempenho e está sujeita a menos escrutínio por parte dos reguladores. Na notificação feita nesta sexta-feira, confirma-se a fusão entre Twitter e X Holdings, veículo criado por Musk para executar a operação e que será oficialmente dona de todos os títulos da rede social.

De acordo com alguns dos principais meios de comunicação dos Estados Unidos, a primeira ação de Musk depois de assumir as rédeas da empresa foi demitir alguns de seus principais gerentes, incluindo o CEO, Parag Agrawal; Diretor Financeiro Ned Segal e Diretor de Política e Jurídico Vijaya Gadde.

Além disso, várias fontes apontam que Musk tem planos de se livrar de 75% do pessoal que trabalha no Twitter, que atualmente soma cerca de 7.500 pessoas, até deixá-lo em cerca de 2.000 trabalhadores.

