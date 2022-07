Twitter fica fora do ar nesta quinta-feira

publicidade

A rede social Twitter está fora do ar na manhã desta quinta-feira. De acordo com informações do site Downdetector, o número de relatos de problemas com o microblog cresceu na última hora. Em dispositivos móveis e em computadores, a rede social não está atualizando. Uma mensagem indica que não é possível recuperar tweets e pede para o usuário tentar mais tarde. Ainda não há uma manifestação oficial sobre o problema.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022

Nessa quarta-feira, as ações do Twitter dispararam depois que o "hedge fund" (fundo de cobertura) Hindenburg Research revelou ter adquirido uma participação no capital da rede social por considerar que pode se impor na justiça contra Elon Musk.

Nathan Anderson, fundador do fundo Hindenburg Research, confirmou à AFP que sua empresa adquiriu uma participação "significativa, mas inferior a 5% do Twitter", limite a partir do qual um investidor deve informar a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), autoridade reguladora da bolsa. Anderson indicou que esta é uma novidade para o Hindenbu

Processo contra Musk

Na terça, o Twitter apresentou um processo contra Elon Musk por quebra do contrato de US$ 44 bilhões no qual ele se comprometia com a aquisição da companhia, tachando a estratégia de saída do magnata de "modelo de hipocrisia", segundo documentos judiciais.

O processo, apresentado no estado americano de Delaware, pede que a Justiça ordene o bilionário a concluir o acordo assinado para a aquisição do Twitter, argumentando que nenhuma indenização econômica pode reparar o dano já causado à empresa de tecnologia.