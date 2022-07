Twitter processa Elon Musk por quebra de contrato de compra

publicidade

O Twitter apresentou, nesta terça-feira, um processo contra Elon Musk por quebra do contrato de US$ 44 bilhões no qual ele se comprometia com a aquisição da companhia, tachando a estratégia de saída do magnata de "modelo de hipocrisia", segundo documentos judiciais.

O processo, apresentado no estado americano de Delaware, pede que a Justiça ordene o bilionário a concluir o acordo assinado para a aquisição do Twitter, argumentando que nenhuma indenização econômica pode reparar o dano já causado à empresa de tecnologia.

Ações do Twitter caem após Musk desistir de comprar a empresa

As ações do Twitter caíam, nesta segunda-feira, depois que o magnata Elon Musk quebrou um acordo de US$ 44 bilhões para comprar a empresa, e uma batalha legal se aproxima entre as partes. Uma hora após a abertura do mercado, as ações do Twitter caíram 7,0%, a US$ 34,24.

