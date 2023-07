VÍDEO: Missão europeia Euclid decola para explorar energia escura do universo

publicidade

A missão europeia Euclid, que se propõe a explorar dois grandes enigmas do universo - a energia escura e a matéria escura - descolou neste sábado (1º) da Flórida acoplada a um foguete SpaceX Falcon 9. O vídeo foi transmitido ao vivo pela empresa americana.

O telescópio de duas toneladas, que ficará a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, tem como objetivo compreender melhor a matéria escura, que mantém as galáxias unidas, e a energia escura, responsável pela expansão do universo. Juntas, compõem 95% do universo, mas continuam sendo um dos maiores mistérios da cosmologia.