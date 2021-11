Vídeo mostra cápsula da SpaceX entrando na atmosfera

publicidade

Um usuário do Twitter compartilhou, nesta terça-feira, um vídeo de uma cápsula da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, reentrando na atmosfera terrestre sob a perspectiva de um observador aqui na Terra. O registro foi feito na cidade de Baton Rouge, capital do estado de Luisiana, nos Estados Unidos.

"Bola de fogo da SpaceX vista de Baton Rouge", tuitou Nick Bryner, que comparou o risco luminoso no céu com um tipo de meteoro muito brilhante. "Eu moro a tipo, 30 minutos de onde [a cápsula] caiu e não vi nada!", lamentou outro usuário na mesma publicação.

SpaceX fireball as seen from Baton Rouge ⁦@SpaceX⁩ pic.twitter.com/iLoJ09ER0p — Nick Bryner (@bryner_nick) November 9, 2021

A CrewDragon, cápsula que cruzou o céu de Baton Rouge, carregava dentro dela quatro astronautas, sendo dois americanos, um francês e um japonês, que retornaram à Terra na segunda-feira. O retorno da equipe deveria ter ocorrido no domingo, mas foi adiado devido às condições meteorológicas.

Shane Kimbrough, Megan McArthur, Akihiko Hoshide e Thomas Pesquet passaram quase seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), situada a mais de 400 mil metros da superfície terrestre, como parte da missão Crew-2.

Entre as atividades durante os meses na ISS, estavam a documentação da superfície da Terra para registrar mudanças ocasionadas pelo homem e por eventos naturais, o cultivo de pimentas e o estudo sobre algumas larvas para entender a saúde humana no espaço.

Nos últimos dias da viagem, quando os astronautas já estavam prestes à voltar à Terra, a SpaceX descobriu um defeito na privada da cápsula, o que levou os tripulantes a usarem roupas de baixo (uma espécie de fralda) até o pouso da espaçonave em solo terrestre. Um tubo usado para levar a urina a um tanque de armazenamento se descolou e causou um vazamento debaixo do piso da estrutura.

