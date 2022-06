Veja 7 dicas para fugir de golpes em compras online no Dia dos Namorados

publicidade

O Dia dos Namorados, comemorado no Brasil no próximo dia 12, é uma época aguardada pelos apaixonados que querem presentear a pessoa amada. A data, porém, também é uma ótima oportunidade para que golpistas que utilizam sites falsos e outros mecanismos roubem dados bancários de vítimas em busca de presentes. O R7 separou sete dicas com a ajuda de especialistas da NovaRed e Codeby para evitar dores de cabeça na hora das compras.

Antes de tudo, busque ofertas apenas em sites de empresas e marcas famosas. Portais de companhias consolidadas no mercado costumam ter mecanismos de segurança mais aprimorados, que evitam que seus dados bancários sejam interceptados por criminosos.

Sempre fique de olho se o site conta com cadeado, posicionado na parte superior do navegador, ao lado do link da página. Essa é uma forma de garantir que o portal atende a padrões de segurança que impedem o roubo de dados, como informações de cartão de crédito.

Outra opção para evitar o sequestro de dados bancários é o uso de cartões virtuais temporários. Eles são emitidos por bancos pelos próprios aplicativos e têm um curto tempo de validade, o que impede que golpistas usem as informações para outras compras.

Em caso de pagamento por boleto, sempre cheque se as informações no documento batem com os dados do site no qual você está realizando a compra. Golpistas podem usar a identidade visual de sites de empresas famosas para enganar vítimas.

Promoções relâmpago também podem ser uma armadilha em compras virtuais. É necessário ficar atento a casos assim, já que esse recurso funciona a favor do golpista e limita o tempo das vítimas para checar informações vitais no portal, como a presença do cadeado de segurança e a veracidade do site.

Desconfie das promoções com valores muito abaixo dos de mercado. Se uma oferta parece ser um golpe, é grande o risco de que seja uma forma de roubar dados do usuário.

Nunca forneça a terceiros senhas ou códigos enviados por WhatsApp, SMS ou e-mail. Recursos como esse são usados por golpistas para roubar o acesso dos usuários a aplicativos, como redes sociais ou apps de mensagem.