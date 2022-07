Veja a lista de celulares compatíveis com o 5G

publicidade

Porto Alegre já está entre as cidades brasileiras que receberam a tecnologia 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou a liberação na quarta-feira, e as operadoras telefônicas podem oferecer o serviço a partir desta sexta na Capital gaúcha, além de João Pessoa (PB) e Belo Horizonte (MG).

O 5G promete revolucionar a conexão móvel dos usuários. Mais rápido, abre um maior leque de possibilidades do que o 4G. Mas essa novidade traz alguns questionamentos, entre eles quais são os celulares compatíveis com a tecnologia. De acordo com uma lista disponibilizada pela Anatel, há mais de 70 aparelhos homologados no Brasil que podem acessar o 5G.

Confira os celulares homologados pela Anatel compartíveis com o 5G:

Samsung

- Galaxy S22

- Galaxy S22+

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S21 FE

- Galaxy S21 5G

- Galaxy S21+ 5G

- Galaxy S21 Ultra 5G

- Galaxy S20 FE

- Galaxy A13

- Galaxy A22 5G

- Galaxy A23 5G

- Galaxy A32 5G

- Galaxy A33 5G

- Galaxy A52 5G

- Galaxy A52s 5G

- Galaxy A53 5G

- Galaxy A73 5G

- Galaxy M23 5G

- Galaxy M33 5G

- Galaxy M52 5G

- Galaxy M53 5G

- Galaxy Z Flip 3

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Z Fold 2

- Galaxy Z Fold 3

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Note 20 5G

- Galaxy Note 20 Ultra 5G

Apple

- iPhone 13 mini

- iPhone 13

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12 mini

- iPhone 12

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone SE (3ª geração)

Motorola

- Moto G 5G Plus

- Moto G 5G

- Moto G50 5G

- Moto G71 5G

- Moto G62 5G

- Moto G82 5G

- Moto G100 5G

- Moto G200 5G

- Motorola Edge

- Motorola Edge 20

- Motorola Edge 20 Lite

- Motorola Edge 20 Pro

- Motorola Edge 30

- Motorola Edge 30 Pro

Xiaomi

- Xiaomi 12

- Xiaomi 12 Lite

- Xiaomi 11 Lite 5G

- Poco M3 Pro 5G

- Poco M4 Pro 5G

- Poco X4 Pro 5G

- Redmi 10 5G

- Redmi Note 10 5G

- Redmi Note 11 Pro 5G

Asus

- Zenfone 8

- Zenfone 8 Flip

- ROG Phone 5

- ROG Phone 5s

Realme

- Realme GT Master

- Realme GT 2 Pro

- Realme 9 Pro+

TCL

- TCL 20 Pro 5G

Infinix

- Zero 5G - R$ 2.249,10

Nokia

- Nokia G50

Lenovo

- Legion Phone Duel