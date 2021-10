Veja alternativas ao WhatsApp para troca de mensagens instantâneas

publicidade

Com as redes WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar, desde ao meio-dia desta segunda-feira, aumentou a busca de usuários por outras plataformas de troca de mensagens pelo celular ou computador. Por conta da grande procura, o Telegram, que é concorrente do WhatsApp, chegou a registrar instabilidade em alguns momentos da tarde. Ele, inclusive, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter enquanto a tríade do programador e fundador Mark Zuckerberg virava 'meme' entre os usuários.

Confira alguns aplicativos gratuitos para troca instantânea de mensagens:

Telegram

No Twitter, muitos usuários relataram migração para o Telegram durante a instabilidade no WhatsApp. O aplicativo russo é gratuito e está disponível para smartphones ou tablets (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, Firefox OS), computadores (Windows, OS X, GNU/Linux) e também como aplicação web. Nele o usuário pode trocar mensagens istantâneas, áudios, fotos e vídeos.

Gmail e Google Meet

Tanto pelo e-mail Gmail como pelo Google, o usuário pode trocar mensagens em tempo real com outras pessoas bastando estar logado. A ferramenta pode ser usada pelo celular e pelo computador. No Google Meet, extensão de video-chamada com bate-papo da Google, o serviço gratuito oferece 1 hora de uso, podendo ser renovado ao abrir uma nova conversa.

Hangouts

A empresa Google também possui a plataforma de comunicação Hangouts desde 2013. O funcionalidade, por meio do login do usuário, não tem custo. Ela inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e VOIP.

Signal

Mais limitado que o WhatsApp nas ferramentas, o Signal aposta na forte criptografia de ponta a ponta na troca de mensagens, fotos e vídeos entre os usuários. O aplicativo gratuito traz o código aberto, o que possibilita maior transparência para quem utiliza. Além da troca de mensagens instantâneas, o Signal possibilita chamadas de vídeo.

Teams

A Microsoft Teams é uma plataforma com bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho. O serviço se integra ao pacote Office 365 e apresenta extensões que podem ser integradas a produtos que não são da Microsoft.