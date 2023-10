Veja orientações para acompanhar o eclipse solar neste sábado

publicidade

Parte do Sol será “engolida” pela lua neste sábado no céu gaúcho. O eclipse solar anular poderá ser visto parcialmente no céus do Rio Grande do Sul. De acordo com o Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o fenômeno será perceptível das 14h às 17h, mas o ápice está previsto para as 15h50min. Entretanto, outros observatórios, como a Fundação Planetário do Rio de Janeiro, aponta que o eclipse máximo será às 16h48min.

Esta diferença com relação aos horários é explicada pelo professor Carlos Jung, do Observatório Espacial Heller & Jung de Taquara, no Vale do Paranhana. Isto porque a página da instituição no YouTube transmitirá ao vivo o fenômeno justamente das 15h50min às 16h48min, que é quando parte do Sol será sobreposta pela Lua.

O último fenômeno do tipo foi registrado em junho de 2021, mas não foi visível no Brasil. Desta vez, as regiões Norte e Nordeste terão uma visão privilegiada. Nos estados do Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, será possível observar o chamado “Anel de Fogo”, quando a Lua está mais distante da Terra em sua órbita e fica com um tamanho aparente menor do que o Sol, não o encobrindo totalmente. No Rio Grande do Sul, a cobertura da estrela será pequena, de apenas 17% da superfície visível. Em Santa Catarina, 25% do Sol estará encoberto.

A próxima vez que um eclipse solar anular deve ocorrer será em outubro de 2024, mas o fenômeno será perceptível apenas no Extremo Sul da América do Sul, em regiões do Chile e Argentina. Já em fevereiro de 2027 há a previsão de que um novo alinhamento entre Terra, Lua e Sol ocorra, sendo visível no Sul do Rio Grande do Sul, próximo ao Chuí.

Como não acompanhar

Ainda segundo o Observatório Astronômico da Ufrgs, não é aconselhável tentar assistir o fenômeno olhando diretamente para o Sol ou utilizando um telescópio ou binóculos sem o filtro adequado. Além disso, está enganado quem pensa que o eclipse pode ser observado com óculos de sol, óculos 3D ou mesmo com chapa de raio-X. Acompanhar o fenômeno de forma equivocada por causar danos permanentes à visão.

O que fazer

O Observatório da Ufrgs orienta que a forma correta de acompanhar o eclipse é utilizando vidro de máscara de soldador, com filtro de número 14 ou maior. Outra opção é utilizar óculos astronômicos especiais para o eclipse, com filtro solar. Em ambos os casos, não olhar diretamente para o fenômeno por mais de 10 ou 15 segundos, sendo necessário um descanso de 2 minutos depois da observação.