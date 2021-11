Virgin Galactic anuncia ganhadora de duas passagens para o espaço

publicidade

A empresa Virgin Galactic anunciou, nesta quarta-feira (24), a vencedora de duas passagens para uma viagem espacial: uma mulher de 44 anos, que vive em Antígua e Barbuda e ganhou os dois bilhetes aéreos, no valor de US$ 450 mil, em um sorteio. Keisha Schaff decidiu que irá com sua filha de 17 anos, uma estudante de ciências que hoje está no Reino Unido e sonha com trabalhar para a Nasa, a agência espacial americana.

Ela recebeu a notícia do próprio fundador da Virgin Galactic, o magnata britânico Richard Branson, que foi a sua casa no início de novembro. "Quando vi Richard Branson entrar, comecei a chorar. Não conseguia acreditar", disse Schaff. "Desde criança, sempre fui fascinada pelo espaço", acrescentou.

Schaff ganhou o prêmio após participar de uma coleta de recursos feita pela Virgin Galactic, que permitiu arrecadar US$ 1,7 milhão de 165.000 participantes. Esta quantia será destinada à ONG Space for Humanity, que defende um maior acesso ao espaço. Assim, ela estará entre os "primeiros astronautas" da Virgin Galactic, mas seu lugar na lista de espera não foi determinado ainda, de acordo com uma porta-voz.

A Virgin Galactic já vendeu cerca de 700 passagens para o espaço. A meta é chegar a 1.000 bilhetes vendidos antes do lançamento dos primeiros voos comerciais. O primeiro deles está previsto para o quarto trimestre de 2022.

