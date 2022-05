WhatsApp começa a liberar reações por emojis nas conversas pelo app

publicidade

O WhatsApp anunciou que liberou nesta semana as reações por emojis em mensagens. Para começar a usar a novidade é necessário fazer a atualização para a versão mais recente do aplicativo. Segundo a empresa, a vantagem de utilizar o novo recurso é diminuir o número de mensagens enviadas em grupos. Por enquanto, são apenas seis opções de desenhos, mas outros ainda devem ser incluídos na plataforma.

A novidade foi anunciada pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em seu perfil oficial no Facebook. Ele aproveitou para publicar quais são os desenhos liberados. Além disso, agora também os usuários do aplicativo podem começar a enviar arquivos de até 2 GB. Atualmente o limite é de 100 MB. O aplicativo irá exibir um contador quando um arquivo for enviado ou baixado para indicar quanto tempo falta para que a transferência seja concluída.

A empresa anunciou em abril que será possível criar grupos com até 512 pessoas, mas só depois das eleições presidenciais deste ano. Em uma futura atualização permitirá fazer chamadas de voz com até 32 pessoas.

Como atualizar o app

Para os usuários de celulares com Android, sistema operacional do Google, entre no Google Play Store, faça uma busca por "WhatsApp" e, em seguida, clique no botão "atualizar" O passo a passo é semelhante para quem utiliza iPhone. Nesse caso, entre na App Store, busque por "WhatsApp" e depois clique no botão "atualizar".

Vale lembrar que as novas funcionalidades estão sendo liberadas aos poucos no Brasil e alguns usuários podem ter que esperar mais uns dias para conseguir fazer a atualização.

