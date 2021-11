WhatsApp deixa de funcionar em smartphones com sistemas antigos

publicidade

A partir desta segunda-feira, o aplicativo WhatsApp deixa de funcionar em uma série de celulares com versões de sistemas Android, iOS e KaiOS mais antigas. De acordo com a empresa, a medida é necessária porque os ecossistemas já defasados não são capazes de se adaptar adequadamente às atualizações do aplicativo e isso acaba fazendo com que os usuários fiquem vulneráveis a ataques na rede.

Para Android, o não funcionamento do app vale para celulares com a versão 4.04 ou anteriores. No iOS, quem utiliza versões antes do 10 não poderão continuar utilizando o mensageiro. Já no KaiOS, a regra vale para quem faz uso de versões que antecedem a 2.5.0.

Segundo o WhatsApp, caso os usuários tenham um celular que não pode mais rodar o app, é necessário que seja realizado o backup das conversas, que pode ser feito nas configurações do próprio programa. A partir disto, não será perdido o histórico de mensagens ao trocar de telefone depois.

É importante, no entanto, ressaltar, que se o celular for antigo, mas de alguma forma ter recebido ao longo do tempo atualizações de sistema, ele poderá continuar rodando o app. O iPhone 6S, por exemplo, lançado em 2015, tem o WhatsApp funcionando se estiver com a versão mais recente do sistema da Apple.

Segundo pesquisa feita no final de 2020 pelo site Mobile Time, o WhatsApp é o aplicativo mais popular entre os brasileiros. Em seguida, de acordo com o levantamento, estão o Instagram e o Facebook.

Confira a lista de celulares que poderão ficar sem WhatsApp:

Apple

iPhone SE (primeira geração)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Optimus L5 II

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus Nitro HD e 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

Grand S Flex

V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Outras marcas

Alcatel One Touch Evo 7

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Faea F1

THL W8