WhatsApp deve criar recurso de mensagens que se autodestroem

publicidade

O WhatsApp deve liberar em uma próxima atualização um recurso copiado do Telegram: a opção das mensagens se autodestruirem em uma conversa. A notícia foi publicada pelo WABetaInfo, site especializado em notícias do aplicativo de mensagens.

Segundo a página, a nova ferramenta deve permitir ao usuário selecionar o tempo em que as mensagens vão ser apagadas automaticamente. Seria possível escolher deletar em 5 segundos, após abrir a mesnagem, ou fazer isso em uma hora.

A possível novidade foi liberada na versão beta do WhatsApp, a versão de testes do aplicativo. Não existe a previsão de uma data de lançamento e pode até acontecer da função não ser implementada no aplicativo de mensagens.