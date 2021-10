WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar

publicidade

WhatsApp, Instagram e Facebook estão fora do ar nesta segunda-feira. Segundo o Down Detector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, as reclamações de usuários começaram por volta do meio-dia. A falha nas duas redes sociais e no aplicativo de troca de mensagens não atinge apenas os usuários brasileiros. O Down Detector aponta que há problemas também em praticamente todos os países da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia, além de áreas densamente populosas, como Washington e Paris.

Ainda não há informações oficiais sobre o que aconteceu para ocorrer essa instabilidade. O R7 procurou as três empresas para esclarecer o motivo da queda do serviço.

A interrupção ocorre um dia depois de uma mulher aparecer na televisão americana para revelar sua identidade após vazar documentos para as autoridades, alegando que o Facebook sabia que suas plataformas estavam alimentando o ódio e prejudicando a saúde mental de crianças e adolescentes.

Frances Hagen, uma especialista em dados de 37 anos, trabalhou para empresas como Google e Pinterest, mas disse que o Facebook é "substancialmente pior" do que tudo o que já viu antes.

No Twitter, o perfil oficial do WhatsApp e do Facebook fizeram a mesma postagem sobre o caso: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui assim que possível".

"Desculpe, algo está errado. Estamos trabalhando nisso e vamos solucionar o problema o mais rápido possível", diz uma mensagem aos usuários que tentam acessar o Facebook. "Sabemos que muita gente está com problemas para acessar nossos aplicativos e produtos", disse o porta-voz do Facebook no Twitter.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021

O WhatsApp ocupa a primeira posição dos assuntos mais comentados do Twitter e o Telegram aparece na sequência.