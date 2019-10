Xbox celebra sucesso de Gears 5

publicidade

O número de 3 milhões de usuários em um final de semana, contabilizado pela Microsoft, transformaram Gears of War 5 em um sucesso. A história busca avançar no enredo apresentado de Gears 4, com novos personagens e aventuras e uma trama envolvente que faz a ligação com o passado da saga. Gears 5 é destaque na Brasil Game Show 2019 (BGS), em São Paulo, tanto que o lançamento do game, ocorrido em setembro, surpreendeu até o gerente sênior da Xbox no Brasil, Bruno Motta. “Ficamos muito felizes com o resultado. Foi algo fenomenal”, afirmou.

Responsáveis pela franquia ainda citam os diversos eventos realizado ao redor do mundo para divulgar o Gears 5. O diretor de marketing Felipe Almansa Iurif afirmou que o entusiasmo com o jogo era nítido por parte dos desenvolvedores. “Dava para ver a empolgação da galera no estúdio com o lançamento do jogo”, disse.

Na BGS, o stand da Xbox vai receber durante a feira, o segundo torneio de Gears 5, onde os dois primeiros colocados vão receber a oportunidade de disputar o mundial do game em São Francisco, nos Estados Unidos: “Queremos estimular e desenvolver a comunidade a manter a franquia viva no modo multiplayer”, ressaltou Motta.

GEARS TACTICS

Outro projeto da gigante verde para a franquia é Gears Tactics. Anunciado durante a E3 2018, Gears Tactics coloca o jogador no controle de tropas em um campo de combate travado por turnos. Iurif explicou que a empresa segue se planejando para o lançamento do game: “Vamos ter os grandes chefões em batalhas bem agressivas, como é característica do Gears”, enfatizou.

Ainda sem data de lançamento, Gears Tactics está confirmado para PC e com rumores para Xbox One, devido a uma interação do chefe do estúdio, Rod Fergusson, no Twitter ao responder que “sim” ao fã que questionou se veria o game no Xbox.