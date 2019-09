Xbox libera GamePass em campanha de doação

publicidade

A Microsoft, com o apoio da ONG Amigos do Bem, Bandai Namco, Brasil Game Show (BGS), Konami e Ubisoft, lançam a campanha Gamer Blood - Doar está no Sangue. Neste ano, os primeiros gamers que realizarem a doação de alimentos poderão receber um mês de acesso ao Xbox Game Pass Ultimate.

A iniciativa procura estimular os gamers do país a se mobilizarem por uma causa e fazerem uma boa ação. Os participantes da campanha que forem ao posto de troca em São Paulo podem ter a oportunidade de ganhar um ingresso para a Fanfest, celebração aos fãs que acontece no estande de Xbox, ao final do primeiro dia da Brasil Game Show (BGS).

Os 300 primeiros participantes da dinâmica presencial que apresentarem o seu comprovante de doação receberão 1 ingresso VIP para a BGS. Ele dá direito à Fanfest 2019, uma camiseta da campanha e um código de um mês de Xbox Game Pass Ultimate. Já os 700 primeiros que participarem da dinâmica online receberão um código de um mês de Xbox Game Pass Ultimate.

“A comunidade de games do Brasil é uma das mais apaixonadas de todo o mundo e acreditamos no seu poder de transformar a sociedade fazendo o bem. A quarta edição da campanha Gamer Blood representa esse comprometimento de toda a comunidade Xbox, de transformar a diversão em algo positivo para o próximo, além de representar a missão da Microsoft de empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais”, comenta Bruno Motta, gerente sênior de Xbox Brasil.

A ação começa nesta quarta-feira e segue até o dia 29 de setembro, com duas dinâmicas diferentes:

Física (São Paulo): Acesse o link, doe 5kg de alimentos não perecíveis (equivalentes ao valor de R$ 15) para a ONG Amigos do Bem, pegue o seu comprovante de doação e apresente pessoalmente no dia 29 de setembro de 2019 para retirar o kit. As primeiras 300 pessoas que apresentarem o comprovante de doação receberão o kit. Caso tenham mais participantes ao final dos kits, eles receberão 1 código de 1 mês de Xbox Game Pass Ultimate.

O local da troca será anunciado em breve.

Online (Brasil): Acesse o link, doe 5kg de alimentos não perecíveis (equivalentes ao valor de R$15) para a ONG Amigos do Bem e ganhe um código de 1 mês de Xbox Game Pass Ultimate.

Para resgatar o código de um mês de Xbox Game Pass Ultimate, envie o comprovante de doação online, pela plataforma Resgate Códigos. Disponível para as 700 primeiras pessoas.