Conversa de Carro: Salão de Genebra, a volta ao futuro

publicidade

O Salão do Automóvel de Genebra é histórico. E sua primeira edição aconteceu em 1905. Parou na II Guerra mundial para voltar nos anos 1950. Com toda sua tradição, não suportou a pandemia. Sua última edição aconteceu em 2019, já que do ano seguinte foi cancelada pelo coronavírus. Neste ano, há uma edição do Salão de Genebra prevista para setembro, mas na Capital do Catar, Doha.

Mas levar um salão europeu com enorme tradição para uma capital do petróleo é um alto risco para a credibilidade das marcas automobilísticas, que cada vez mais querem dissociar suas imagens do combustível fóssil. O Salão em Doha é mais uma estratégia de marketing que visa vender super carros para os super ricos do Oriente Médio.

A volta à tradição foi anunciada nesta semana na imprensa europeia, entretanto. O Salão de Genebra volta em 2026 para o Palexpo, o grande Centro de Convenções localizado na região central de Genebra, ao lado do aeroporto internacional. Não se sabe se o “clone” será mantido em Doha. Pois a atenção da mídia já se direciona a reedição do clássico europeu.

Genebra sempre foi um local de máximo interesse da imprensa e consumidores. Em março, eram apresentadas as novidades da Indústria, que estariam inicialmente no mercado europeu durante o ano. O CP esteve presente nas edições do salão de 2006 a 2017. As reportagens publicadas no Caderno de Carros e Motos, podem ser acessadas no inestimável arquivo do jornal digital. É uma “cronologia” da evolução do automóvel e marcas, num período onde a questão ambiental passou a ser um ponto crucial para a indústria automobilística. A imprensa europeia saúda esta volta a um futuro limpo e livre do petróleo, já que o Salão de Genebra de 2026 será majoritariamente um salão de carros elétricos, na busca do futuro.