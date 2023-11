Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos exibe centenas de veículos memoráveis em Bento Gonçalves

publicidade

Ferraris, Porsches, Mercedes, Cadillacs e centenas de outros modelos que marcaram época na indústria automotiva mundial poderão ser vistos entre esta sexta-feirae o próximo domingo nos pavilhões da Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481), em Bento Gonçalves (RS). Após 8 anos, a cidade da Serra Gaúcha volta a sediar o Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos, que chega à 30ª edição e reunirá automóveis, motos, bicicletas, caminhões e ônibus, contando, ainda, com mercado de peças usadas. A entidade realizadora, o Veteran Car Club dos Vinhedos, estima a participação de 800 veículos e um público superior a 15 mil pessoas.

Na sexta-feira, a visitação pode ser feita das 11h às 21h30, no sábado das 9h às 21h30 e, no último dia, domingo, das 9h às 15h.

O carro-destaque desta edição, o Ford Modelo 18 Cabriolet ano 1936 com motor V8 na chamativa cor vermelha, será a grande estrela da mostra e ficará exposto na ilha principal, logo no acesso aos pavilhões. Outra atração é um dos automóveis mais antigos ainda em circulação no Rio Grande do Sul e no Brasil, o centenário Overland ano 1923, que foi o carro-destaque do 24º Encontro Sul-Brasileiro de 2015, também realizado em Bento. O raríssimo exemplar pertence ao advogado Paulo Vicente Caleffi, de Bento Gonçalves. Esse carro era do dono de uma concessionária Chevrolet de Porto Alegre e ficou durante 54 anos parado em uma garagem, até ser resgatado e restaurado. “É um modelo muito especial para a família porque minha mãe, quando criança, tirou uma fotografia sentada nele”, explica. “O público será surpreendido com dezenas de carros raros, pertencentes a colecionadores de diversas cidades gaúchas, de Santa Catarina e do Paraná. Outros foram garimpados na própria Serra Gaúcha e nunca participaram de encontros”, adianta o presidente do Veteran Car Club dos Vinhedos, Ricardo André Rech.

Os modelos alemães igualmente marcarão presença, como o Porsche 912 ano 1966 do empresário César Cini, dono do museu Cini Microcars Collection, de Bento Gonçalves. “Este carro é totalmente original, nunca foi restaurado, e teve apenas um dono, que morava na Califórnia, Estados Unidos”, explica. Responsável pela ilha de microcarros do evento, Cini enfatiza que, paralelamente, ocorrerá o 14º Encontro Internacional de Mini em Bento Gonçalves, incluindo passeios e visitação ao 30º Sul-Brasileiro. O Fusca 1957, xodó do empresário Carlos Bianchi, também estará na exposição. “Este exemplar foi produzido na Alemanha para o mercado norte-americano e tem muitas diferenças em relação ao modelo nacional, como formato dos piscas, painel e vidro traseiro”, compara Bianchi.

O evento é a grande oportunidade para relembrar uma das épocas de ouro do automobilismo gaúcho, a década de 1950, pois estará exposta a Carretera Chevrolet 1939 que pertencia ao lendário piloto gaúcho Aristides Bertuol, campeão gaúcho e das Mil Milhas de Interlagos. Esse ícone das corridas hoje é mantido impecavelmente conservado por Carlos Bertuol, filho de Aristides, que morreu em 1979, aos 63 anos. Modelos nacionais também marcarão massiva presença. Apaixonado pelo Ford Escort, o associado do clube Marcelo Bertin vai levar dois exemplares: um XR3 1984 vermelho Sunburst e um XR3 conversível 1990 azul Caribe. “Sempre fui apaixonado por esse esportivo. A paixão pelo modelo foi herdada do meu pai e já ‘contaminou’ os filhos”, justifica.

A programação também inclui shows musicais. Na sexta-feira, às 17h, a atração será o Acústico Gisele Deitos. No sábado, ao meio-dia, na praça de alimentação, apresentação acústica com Léo Oliveira e, às 15h, no palco principal, show da banda SeekOut. No domingo, ao meio-dia, Gisele Deitos se apresenta novamente na praça de alimentação e, às 14h, a Banda Trinity faz show de encerramento no palco principal.