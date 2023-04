Vídeo:Jeep Renegade S traz um novo motor que faz a diferença

publicidade

Quando se estabelece uma relação de confiança e confiabilidade com um veículo, a tendência é que a percepção positiva inicial se mantenha e amplie. Passados 8 anos, o Jeep Renegade se mostra atualizado na forma e conteúdo. Foi o que aconteceu no teste realizado em dois dias, com 370 quilômetros rodados, a bordo do Renegade S, cedido pela Savarauto Jeep.