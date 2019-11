Polícia Comunitária da BM de São Leopoldo fica 30 dias em cada região

publicidade

Iniciado no final de setembro, o projeto de Polícia Comunitária tem o objetivo de instalar uma base móvel e uma viatura itinerante da Brigada Militar dentro dos bairros da cidade de São Leopoldo. Segundo o primeiro-tenente Everton Avancini, que comanda a iniciativa, a missão maior é aproximar a comunidade da corporação, conhecendo ainda a rotina dos moradores, além de coibir ações criminosas.

“São feitas visitas nos comércios e nas residências, e a população tem um canal direto com a Brigada Militar para expor os problemas enfrentados”, afirma Avancini, destacando que a base móvel fica, em média, 30 dias em cada região.

Um dos locais que já recebeu a ação foi o bairro Haras Xiru, que vinha sofrendo com os constantes furtos e roubos a residências, além de casos de perturbação do sossego, com som automotivo alto nas praças, o que impedia que os moradores pudessem usufruir do lazer nestes locais. Desde o início deste mês, a base móvel de Polícia Comunitária está atuando nos bairros Cristo Rei e Padre Réus.