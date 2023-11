Catamarã colide contra muro do Cais em Porto Alegre

publicidade

O catamarã colidiu contra o muro do Cais Mauá na manhã desta segunda-feira em Porto Alegre. Segundo informações do diretor de operações da CatSul, João Pedro Wolff, a embarcação não tinha passageiros e será levada ao estaleiro para conserto. O barco sofreu avarias no casco que serão reparadas.

O acidente teria relação com a cheia do rio Guaíba. O nível das águas aumentou muito rapidamente nesta segunda-feira, levando a prefeitura da Capital a fechar as comportas, acionando o sistema de contenção de cheias.

O Guaíba está recebendo água de outros rios que registraram volumes excessivos de chuva nos últimos dias. “Como o processo é lento, vamos iniciar pelos portões de acesso ao Cais e depois as comportas 12 e 14”, explica o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

