Número de desabrigados cai para 122 em Taquara

Um total de 122 pessoas permanecem desabrigadas em Taquara nesta segunda-feira, após a enchente que atingiu o Município entre sexta-feira e sábado. Do total, 100 moradores estão no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep), e outros 22 no Albergue Municipal.

Devido a enchente, outros 2.500 moradores ficaram desalojados, mas muitas destas famílias já retornaram para as suas casas entre domingo e segunda-feira. “Infelizmente as chuvas dos últimos dias causaram muitos transtornos à população taquarense. Nossa prioridade é prestar a devida assistência para a comunidade durante esta situação atípica que estamos vivendo”, relata a prefeita Sirlei Silveira.

Na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura de Taquara também atualizou que mais de 8.800 moradores foram afetados pela enchente. Atualmente, ainda há pontos de alagamento na cidade, em dois diferentes locais do Bairro Empresa. Na região do Loteamento Olaria, o volume da água diminuiu em cerca de 20% nas últimas horas. Porém, na área próxima do Rio dos Sinos, entre as ruas Lima, La Paz e Buenos Aires, houve pouca diminuição do volume de água, impossibilitando o retorno das famílias atingidas.

Para atender a população desabrigada, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania faz o pedido de doações de produtos de limpeza e higiene. A comunidade também poderá doar alimentos e fraldas P, M e G. As doações podem ser entregues na Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep), na Rua Osvaldo Cruz, 225, Bairro Empresa.

