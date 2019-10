Árvore cai sobre carro na BR 116

publicidade

Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo no km 166,5 da BR 116, próximo à ponte sobre o Arroio Pinhal, no distrito de Vila Cristina, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis na manhã desta quarta-feira. A rodovia ficou totalmente bloqueada das 9h40min até por volta das 11h15min, quando ocorreu a retirada dos ocupantes do Fiat Strada.

As duas pessoas que estavam no veículo foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento em hospitais de Caxias. Nenhuma delas corre risco de morte.