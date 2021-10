Âmbar Energia inicia testes para voltar a gerar energia elétrica na Central Térmica Uruguaiana

publicidade

A Âmbar Energia (Grupo J&F Investimentos), empresa que assumiu em junho deste ano o controle da Central Térmica Uruguaiana (CTU), deu início nesta terça-feira a um período de testes das instalações para voltar a gerar energia elétrica a partir do gás natural transportado pelo gasoduto que liga Argentina e Brasil. No momento, a CTU está recebendo 200 mil metros cúbicos de gás natural vindos do país vizinho, especialmente para o período de ajustes da planta.

Os trabalhos deverão durar duas semanas para posterior definição da data em que entrará em funcionamento oficial. Estão sendo contratados 2.3 milhões de metros cúbicos de gás da Integração Energética Argentina S/A (IEASA), que permitirão a geração plena da capacidade. Antes, até o final do mês de outubro, a expectativa é que seja recebida metade do volume contratado para geração de pelo menos 260 MW.

Inaugurada em julho de 2000, desde 2009 funcionou apenas por períodos isolados devido a dificuldades na aquisição do combustível. A planta tem capacidade de produzir 640 MW que seriam inseridos no Sistema Interligado Nacional (SIN) representando 15% da demanda média do consumo de energia elétrica do Rio Grande do Sul.

