Últimas famílias afetadas por enchentes deixam abrigo emergencial em São Sebastião do Caí

Foi feito na manhã desta segunda-feira, o transporte das últimas três famílias que ainda estavam abrigadas no ginásio de esportes do bairro Rio Branco, por conta das enchentes do Rio Caí em São Sebastião do Caí.

Os moradores do bairro Navegantes tiveram suas casas danificadas pelas cheias ocorridas nas últimas semanas, e foram para outros imóveis, através do programa de aluguel social concedido pelo município.

As outras 39 famílias que tiveram de ser removidas de suas casas durante as três enchentes que atingiram a cidade já retornaram para suas casas ao longo da semana passada. “Essas três restantes tinham se recusado a retornar, mas após conversarmos com elas aceitaram o aluguel social e hoje finalmente encerramos os trabalhos de mais essas cheias ocorridas na nossa comunidade”, explicou o prefeito Clóvis Duarte.