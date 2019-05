13ª Feira do Mel, Rosca e Nata acontece neste fim de semana em Ivoti

publicidade

Ocorre neste final de semana em Ivoti, a 13ª Feira do Mel, Rosca e Nata, no Núcleo de Casas Enxaimel. Além de produtos coloniais como pães, bolos, roscas e biscoitos, cerca de 4 toneladas de mel, por meio da Cooperativa de Apicultores do município, estarão à disposição do público. “Os apicultores ainda estarão no evento apresentando aos visitantes informações sobras as abelhas e a forma de trabalhar com elas para obter a produção desejada", afirma o prefeito Martin Cesar Kalkmann, ao salientar que o espaço intitulado Caminho das Abelhas, conta com o apoio da Emater.

Somente no mês de abril, a cooperativa de Ivoti envasou 10 toneladas de mel, sendo parte deste total exportado para a China. Já as padarias que participam da feira ganharam mais espaço para expor seus produtos, disponíveis para venda e degustação. Também foram instalados dois palcos culturais, onde serão realizadas diversas apresentações. Com entrada gratuita, a feira ocorre neste sábado e domingo, das 9h às 18h, no Núcleo de Casas Enxaimel da Feitoria Nova, na Rua da Cascata, 100.