2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada celebra centenário de criação em Uruguaiana

A 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec) de Uruguaiana completou 100 anos de criação no último dia 21 de fevereiro de 2022. Para celebrar a data, foi realizada uma cerimônia comemorativa nesta terça-feira, com a presença do comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

A atividade foi composta por inauguração de placas comemorativas e formatura militar, além de um jantar no Círculo Militar. A solenidade contou ainda com a presença dos comandantes do Comando Militar do Sul, da 3ª Divisão de Exército, da 2ª Bda C Mec, além dos ex-comandantes da Brigada Charrua e diversas autoridades civis e militares. A solenidade foi restrita aos convidados e seguiu todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

A 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada é uma Grande Unidade do Exército Brasileiro, responsável pela manutenção da soberania nacional na região da tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Possui responsabilidade sobre vasta porção do território nacional, situada na região Sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul.

