Ação é lançada para auxiliar pessoas em situação de rua em Sant'Ana do Livramento

A prefeitura de Sant’Ana do Livramento criou nesta segunda-feira o comitê de enfrentamento as baixas temperaturas que virão nos próximos dias, denominado "Santana abaixo de Zero". Segundo a secretária de Assistência e Inclusão Social santanense, Gabriele Fernandes, foi montada uma força-tarefa pela prefeitura integrando todas as secretarias municipais, Defesa Civil e apoio do Exército Brasileiro e BM, para oferecer suporte aos moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade social e situação de risco frente ao frio aguardado.

A ação terá início às 19h30min desta terça-feira e se estenderá até as 8h da próxima segunda-feira, com ampliação caso necessário. Conforme Gabriele, serão oferecidos alimentação e abrigo à clientela, em caráter temporário, – no Albergue Municipal e prédio da UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa.