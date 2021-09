Ação solidária de Gravataí vai sortear camisetas da dupla Gre-Nal no próximo dia 17

publicidade

A Prefeitura de Gravataí lançou a campanha Gre-Nal dos Alimentos como mais uma forma de incentivar a comunidade local, bem como comerciantes e empresários do município a realizarem doações de alimentos que mais tarde serão repassados para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Cada doação de alimentos, realizada nos pontos de coleta (supermercados parceiros) ou na sede da Prefeitura de Gravataí, é revertida em um cupom para concorrer a dez camisetas autografadas por jogadores do Internacional e do Grêmio.

As camisetas oficiais autografadas foram doadas pelos clubes da capital ao Comitê de Solidariedade. O primeiro sorteio será realizado no próximo dia 17 de setembro, onde serão selecionados quatro vencedores contemplados com quatro das camisetas oficiais. O outro sorteio acontece no dia 22 de outubro (de seis camisetas) e os dois eventos serão transmitidos em tempo real, por meio de lives, através da página do Facebook da Prefeitura de Gravataí. A cada um quilo de alimento ou um litro de óleo e/ou leite doado, o torcedor receberá um ingresso solidário, numerado, que valerá como cupom para participar do sorteio das camisetas. Não haverá limite de quantidade de troca, segundo aponta a prefeitura. O Banco de Alimentos irá encaminhar as doações aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).