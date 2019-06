Ação solidária marca feriado de Corpus Christi em Três Passos

publicidade

Centenas de cobertores, mantas, lençóis e travesseiros formaram os tapetes da procissão de Corpus Christi, na manhã desta quinta-feira, em Três Passos na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, os tapetes eram confeccionados com serragem, mas neste ano a comunidade optou por realizar ação prática de ajuda a entidades e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o padre Rudinei da Rosa, da paróquia Santa Inês, o material foi colocado nas ruas que circundam a praça Reneu Mertz, centro da cidade, onde, às 9h30min foi realizada a procissão que teve a presença de milhares de pessoas. "As mantas, cobertores, lençóis e travesseiros doados pela comunidade serão entregues, nos próximos dias, aos três lares de idosos, Presídio Regional e Hospital de Caridade (HC), além de outras famílias que necessitem de auxílio neste inverno que está iniciando", disse. Após a procissão, foi realizada a missa na matriz.